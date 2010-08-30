В Івано-Франківську відбулося «Свято хліба»

В Івано-Франківську 29 серпня відбулося «Свято хліба», яке організували Івано-Франківський міськвиконком та Гільдія приватних пекарів і кондитерів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, колона із художньо-мистецьких колективів пройшла урочистою ходою вулицями міста до парку культури імені Тараса Шевченка, де і відбулося основне дійство.

На святі дегустували кондитерські і хлібні вироби, а на виставці-ярмарку купували різноманітні хлібобулочні та кондитерські вироби місцевих виробників.

Учасників свята привітали керівники міста і благословив священик.

На святі свою продукцію представили споживачам 18 підприємств, серед яких 3 львівські та одне підприємства з Косова Івано-Франківської області.

Організатори свята оцінювали оформлення та декорації кожного учасника. За результатами оцінки, найкращі отримали окремі відзнаки. Окрім того було проведено конкурс «Кращий коровай-2010» та «Кращий торт-2010».

Урочисто нагородили кращих працівників хлібопекарської галузі міста.

Також під час свята було організовано розважальну програму та конкурси для відвідувачів.