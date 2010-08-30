Німецька залізниця заплатить пасажирам за несправні кондиціонери

Концерн "Німецька залізниця" (Deutsche Bahn) виплачує компенсації постраждалим від липневої спеки у вагонах поїздів через збій у роботі системи кондиціювання. Нагадаємо, що через сильну спеку всередині липня з ладу вийшли кондиціонери відразу в 50 швидкісних поїздах типу ICE, деякі маршрути взагалі довелося скасувати. Пасажирам, які отримали тепловий удар, обіцяна компенсація у розмірі 500 євро. Постраждалі також отримають ваучери на безкоштовні поїздки.

За даними концерну, на сьогодні вже виплачено компенсації на загальну суму 2,7 мільйона євро. 23 тисячі постраждалих через несправну роботу системи кондиціювання вже отримали від концерну вибачення і відшкодування за травму. Однак, за словами речника концерну, оброблено далеко не всі заявки на отримання компенсацій. Ця робота триває.

Впливова німецька лобістська організація Pro Bahn, яка представляє інтереси пасажирів залізниці, привітала роботу концерну із виплати компенсацій. Голова організації Карл-Петер НАУМАН в інтерв`ю газеті Hamburger Abendblatt зазначив, що керівництво концерну повело себе у цій ситуації дуже коректно. В його організації, вказав він, немає претензій на замалий розмір або несвоєчасну виплату компенсацій.

“Німецька хвиля”