На Львівщині СБУ затримала контрабанду комп’ютерної техніки

У Львові співробітники Служби безпеки України затримали два вантажні автомобілі, в яких через митний пост “Рава-Руська” до України контрабандно ввезли комп’ютерну техніку на суму майже 10 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, одну вантажівку виявили на території складських приміщень місцевої комерційної структури під час перевантаження техніки для подальшої реалізації. Встановлено, що для митного контролю перевізники надали документи, згідно з якими обидві вантажівки ввозили до України пральні машин та килимки до ПК.

Під час огляду оперативники замість пральних машин виявили 1 тис. 440 ноутбуків, 2 тис. 268 моніторів, понад 33 тис. комп’ютерних комплектуючих загальною вартістю майже 10 млн. грн.

За фактами незаконного переміщення товарів через митний кордон України і зловживання владою та службовим становищем з боку службових осіб митного поста “Рава-Руська” слідчим відділом УСБУ у Львівській області порушено дві кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 201 (контрабанда) і ч.3 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.