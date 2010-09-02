Найближчим часом ціна на гречку знизиться.

Як повідомляє прес-служба Української аграрної конфедерації (УАК), про це заявив заступник генерального директора УАК Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«У зв’язку з надходженням гречки нового урожаю (на сьогодні намолочено 110 тис. тонн), український споживач відчує зниження цін на улюблену крупу вже найближчим часом. За останні 3 дні ціна на неї знизилася вже на 5 %», - сказав експерт.