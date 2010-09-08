Об'єкти соцсфери мають бути готові до опалювального сезону 1 жовтня

Об`єкти соціальної сфери по всій Україні мають бути готові до початку опалювального сезону 1 жовтня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрацій з питань підготовки до опалювального сезону.

Він повідомив, що, за прогнозом медиків, з 1 жовтня в Україні температура може значно знизитись і посилиться ризик сплеску простудних захворювань, зокрема й грипу. «Ми маємо з вами до 1 жовтня повністю «прокрутити на холодну» всі об`єкти, особливо школи, дитячі садки і лікарні, і готуватися до початку опалювального сезону за бюджетною сферою з 1 жовтня», - сказав Ю.ХІВРИЧ.

Він зазначив, що останніми днями в Києві вночі температура знижується до 10 градусів тепла, а згідно з нормами опалення має включатися, коли середньодобова температура становить 8 градусів тепла.

«Так, там написана середня температура, але якщо сьогодні буде 3-5 вночі, то ми вже вночі повинні протоплювати дитячі садки і особливо лікарні, пологові будинки для того, щоб у людей були нормальні умови для одужання. Тому ми маємо бути готові до початку опалювального сезону з 1 жовтня за соціальною сферою», - сказав Ю.ХІВРИЧ.

При цьому він зазначив, що до 1 жовтня має бути проведена перевірка всіх об`єктів комунальної сфери на предмет готовності до початку опалювального сезону.

Крім того, Ю.ХІВРИЧ доручив створити в кожній області спеціальну диспетчерську службу, яка з 1 жовтня звітуватиме перед міністерством про ступінь готовності, проведені роботи для початку опалювального сезону і про підключення об`єктів до теплопостачання.

«Цей звіт ми надаватимемо прем`єр-міністру і віце-прем`єр-міністру. Якщо з 1 числа в якійсь області не буде диспетчерської служби – вночі піднімемо заступника губернатора, а якщо треба, то й до губернатора дійдемо. Це команда прем`єр-міністра – звітувати про нашу з вами роботу», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними на середину серпня цього року, в Україні було комплексно підготовлено до зими з видачею паспортів готовності 166,9 тис. житлових будинків (77,4% від плану) і 88,2% об`єктів соціально-культурного призначення, з них 89,9% шкіл, 90,2% дитячих садків і 78,9% лікарень.

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ попередив про персональну відповідальність керівників областей за підготовку до опалювального періоду підприємств, установ і житлового фонду.