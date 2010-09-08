Азаров називає безпідставними розмови про зростання вартості ЖКП

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ спростовує інформацію про наміри влади підвищити вартість житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Будь-які спекуляції щодо зростання вартості житлово-комунальних послуг не мають під собою зараз ніяких підстав. Це ніщо інше, як спроби безвідповідальних політиків в черговий раз збурювати суспільство, підірвати стабільність держави», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр підкреслив, що згідно з законодавством, повноваження місцевих рад зі встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги передані Національній комісії з регулювання ринку комунальних послуг. «Зараз до створення цієї комісії ці функції виконує НКРЕ - Національна комісія регулювання електроенергетики. На сьогодні ця комісія прийняла тільки одне рішення стосовно вартості газу», - наголосив він.