Школи треба звільнити від оточення МАФів з алкоголем - Томенко

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО звернувся до першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА із пропозицією якнайшвидше ініціювати прийняття рішень щодо заборони та обмеження розміщення об’єктів торгівлі алкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами безпосередньо біля закладів освіти у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Відповідне звернення віце-спікер направив О.ПОПОВУ за результатами моніторингу київських МАФів, додали у його прес-службі.

Зокрема, реагуючи на звернення вчителів та батьків столиці стосовно того, що у Києві тотально розміщують так звані малі архітектурні форми (намети, павільйони, кіоски), які здійснюють торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, пивом у безпосередній близькості до шкіл, ліцеїв, гімназій, М.ТОМЕНКО звернувся до Управління у справах захисту прав споживачів міста Києва.

Управління, в свою чергу, повідомило, що їхніми фахівцями здійснювався моніторинг підприємств роздрібної торговельної мережі, що здійснюють торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, пивом, які розташовані у радіусі 100 метрів від наявних земельних меж загальноосвітніх навчальних закладів - шкіл, ліцеїв, гімназій, інтернатів, дошкільних навчальних закладів у Києві. Так, згідно з наданою заступнику голови ВР інформацією, загальна кількість такого роду МАФів становить 572 одиниці. Найбільшу їх кількість зафіксовано у Шевченківському (114) та Святошинському (93) районах.

М.ТОМЕНКО наголосив на тому, що торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами безпосередньо біля навчальних закладів суперечить законодавчо визначеним принципам державної політики обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які, зокрема, передбачають пропаганду здорового способу життя, сприяння зменшенню споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пропаганду родинно-сімейних традицій та виховання здорової дитини.