Депутати вимагають звіту про ситуацію на ринку сільгосппродуктів

Народний депутат від групи “За Україну!” Іван СТОЙКО вимагає негайного звіту віце-прем`єр-міністра з питань АПК Віктора СЛАУТИ та міністра аграрної полiтики Миколи ПРИСЯЖНЮКА про ситуацію, яка склалася на ринку сільськогосподарського продовольства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії „За Україну!”.

„Зараз в першу чергу потрібно заслухати звіти цих урядовців, оскільки те, що зараз відбувається на ринку сільгосппродукції, все більше турбує людей. Ціни на картоплю, гречку, зерно збільшилися в рази в порівнянні з минулим роком”, - сказав депутат.

„Сьогодні наша продовольча безпека під загрозою і через поганий урожай, і через бездіяльність уряду”, - сказав І.СТОЙКО, який є членом Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

„Уряд абсолютно хибним шляхом веде політику в аграрному секторі. Блокування експорту зерна призводить лише до підвищення ціни на хліб і залишає селян без обігових коштів. Уряд досі не визначив цінову політику на аграрному ринку, Аграрний фонд не працює. Тобто всі сільгосппрограми не те що провалені – уряд просто забув про них і забув про селян”, - зазначив І.СТОЙКО.