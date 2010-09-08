На Київщині забракували 2% перевіреної продукції

Впродовж серпня 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Київоблстандартметрологія» перевірили продукцію на загальну суму 22482,719 тис. грн. під час виробництва, зберігання та гуртової торгівлі. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідала продукція на суму 446,422 тис. грн. (2%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом провели 21 перевірку. Зокрема, 14 планових та 7 позапланових, з яких 2 – повторні.

Продукція не відповідала вимогам НД за органолептичними (смаковими ознаками), фізико-хімічними показниками (завищена волога, сіль, використання недозволених рецептурою інгредієнтів), незадовільний стан маркування (неповний склад продукту згідно з рецептурою, незазначена дата виготовлення, відсутня інформація про умови зберігання та використання продукції, відсутня інформація про адресу виробника тощо).

За результатами перевірок 10 суб`єктам господарської діяльності регіону видали приписи про усунення порушень та 4 приписи про заборону реалізації нестандартних партій продукції. Наклали господарських штрафів на загальну суму 105,681 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнули 7 посадових осіб. Сума адміністративних штрафів складає 2,159 тис. грн.