У Києві заборонять продавати алкоголь після 22 години

Через місяць Київрада має намір ввести сухий закон у вечірній час в столиці. Після 22-23 годин вечора киянам заборонять продавати алкогольні напої в магазинах і кафе.

Відповідний проект депутати планують розглянути на одній з найближчих сесій міськради. Про це розповіла голова комісії Київради з питань охорони здоров`я та соціального захисту Алла ШЛАПАК.

Киянам доведеться стати непитущими, оскільки горілку, коньяк, вино і навіть пиво не можна буде купити в магазинах і кафе, які знаходяться в житлових будинках. А після 23 годин - у супермаркетах та кафе, які стоять окремо. Тобто супермаркети після встановленого часу просто не будуть пробивати напої, аналогічним чином мають працювати і в кафе. Причому це стосується також коктейлів і кави з коньяком.

Як говорить Шлапак, мета підготовлюваного проекту рішення - боротьба з алкоголізмом. Порушникам будуть виписувати штрафи. "Їх розмір поки не визначений, у кожному конкретному випадку їх буде призначати Адміністративний комітет Київради", - заявила депутат.

У перший час заборона, щоправда, торкнеться тільки центру міста: кафе і магазинів на Хрещатику, Інститутській, Богдана Хмельницького, Софіївській, Костьольній, Прорізній та Городецького. Але потім, обіцяє А.ШЛАПАК, сухий закон оголосять і на Подолі, і в спальних районах.

Главред