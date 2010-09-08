"Укртелеком” завершив перехід на європейську систему нумерації

Компанія “Укртелеком” завершила перехід на європейську систему нумерації, яка передбачає набір телефонних номерів за новим стандартом, - міжміських номерів через «0» (без префікса «8») і міжнародних номерів через «00» або «+» (без префікса «8-10»). Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Як наголошується в повідомленні, введення європейського стандарту набору номерів було здійснене всіма українськими операторами в жовтні 2009 року, відповідно до наказу Міністерства транспорту і зв`язку України.

Зважаючи на потребу клієнтів у детальному ознайомленні з новими правилами набору, “Укртелеком” протягом 2009-2010 року надавав можливість абонентам мобільного зв`язку здійснювати дзвінки як у новому, так і в прийнятому раніше форматі.

На сьогодні, перехід до європейської системи нумерації повністю завершений і відтепер діють тільки нові правила набору номерів.

Тепер для здійснення міжміських дзвінків або виклику абонентів мобільних операторів в Україні абоненти мають можливість набирати номер у двох форматах: з міжміським префіксом «0» або міжнародним префіксом «+38».

Міжміські телефонні номери мають вигляд: «0 - код міста (без «0») - номер телефону абонента» або в міжнародному форматі «+38-0 - код міста (без «0») - номер телефону абонента». Приміром, для дзвінків абонентам Києва потрібно набирати номер «0 44 ХХХ ХХ ХХ» або «+380 44 ХХХ ХХ ХХ».

Телефонні номери абонентів мобільних операторів в Україні необхідно набирати у форматі: «0 - код мобільного оператора (без «0») - номер абонента», наприклад, «0 91 ХХХ ХХ ХХ» або «+380 - код мобільного оператора (без «0») - номер абонента», приміром, «+380 91 ХХХ ХХ ХХ».

Для дзвінків на номери абонентів міжнародних операторів необхідно здійснювати набір номера телефону абонента у вигляді: «00 - код країни - код міста - номер телефону абонента» або « + код країни - код міста - номер телефону абонента». Приміром, виклик абонента, який знаходиться в м. Москва (Росія) здійснюється за номером «00 7 495 ХХХ ХХ ХХ або «+7 495 ХХХ ХХ ХХ».

«Укретелеком» звертає увагу абонентів на той факт, що при здійсненні міжміського виклику на початку номера телефону має бути лише один «0». При випадковому наборі другого «0» відбувається міжнародне з`єднання, яке тарифікується за міжнародними тарифами. Проте, якщо абонент випадково набрав номер у форматі, який більше не підтримується в Україні, голосовий автовідповідач нагадає про необхідність здійснювати виклики за новими стандартами, які діють на сьогодні в більшості країн світу.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку, кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить понад 10,3 млн. чол. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільному зв`язку тощо. Дохід компанії у 2009 році склав 8,4 млрд. грн., збитки компанії склали 456,4 млн.грн.

Чистий прибуток «Укртелекому» за 1 півріччя 2010 року склав 47,973 млн. грн., дохід компанії за цей період (з урахуванням ПДВ та інших зборів) склав 4,03 млрд. грн.