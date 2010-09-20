У Брюсселі відбувся щорічний забіг офіціантів

Щорічний забіг офіціантів відбувся в неділю в парку П`ятдесятиріччя в Брюсселі.

Як передає РІА Новости, змагання, що проводяться вже в 23-й раз, незвичні тим, що взяти участь в них можуть лише працюючі в кафе офіціанти, які змагаються не лише у швидкості, але й у спритності.

Кожному учасникові забігу загальною довжиною 2,5 кілометри видають тацю з трьома келихами і відкритою пляшкою спиртного.

Всі ці предмети треба утримувати однією рукою в процесі бігу. Переможцем стає той, хто швидше за інших добіжить з тацею до фінішу, проливши якомога менше спиртного.

Цьогоріч брюссельський забіг офіціантів приурочений до "Дня без автомобіля", коли всі жителі міста відмовляються від користування автомобілем, а пересідають на велосипеди.