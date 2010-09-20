У МіпАПК кажуть, що українці зберуть 18 млн. тонн картоплі

Попри кліматичні аномалії, яких не було в Україні останні сто тридцять років, і під час котрих температура на поверхні ґрунту сягала сімдесяти градусів тепла, врожай картоплі буде в межах вісімнадцяти мільйонів тонн. Про це на всеукраїнській нараді з розвитку картоплярства, що пройшла на Чернігівщині, повідомив заступник міністра аграрної політики України Іван ДЕМЧАК.

Заступник міністра зауважив, що країна за рік зазвичай споживає шість мільйонів тонн, стільки ж згодовується худобі і п`ять мільйонів залишається на насіння – всього це сімнадцять мільйонів тонн. «Проблем з картоплею на споживання не буде, а відтак подальшого зростання цін на "другий хліб" не варто очікувати», - сказав він. На думку І.ДЕМЧАКА, вище п`яти-шести гривень за кілограм картоплі ціни не піднімуться ні за яких умов.

Він переконаний, що поліські області, зокрема Чернігівська, мають забезпечувати картоплею всю країну через цивілізовану систему гуртових ринків. Але, як зазначалось на нараді, останні десятиліття склалася тенденція, що лише три відсотки картоплі на Чернігівщини вирощується промисловим способом, решта – в особистих господарствах населення. І це є проблемою, адже сортооновлення там проходить абияк, через що картопля вироджується.

"Ми не задоволені сучасним станом картоплярства і хочемо відновити колишню славу Чернігівщини як картопляного краю, - зазначив заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Олександр ШАНОЙЛО. Він вважає, що в області має відродитися промислове картоплярство, цьому може сприяти держава через систему державних закупівель для потреб збройних сил, спеціальних закладів тощо.

Довідка УНІАН. Попри спад виробництва картоплі останніми роками, Чернігівщина продовжує лишатись серед лідерів в країні з виробництва "другого хлібу", виробляючи 15% всієї української картоплі. Область також є єдиною в державі, де в повному обсязі збереглась система насінництва картоплі.