У Вінницькій області взялися за освітлення населених пунктів
«Зробити все неможливо, але частину…»
У Вінницькій області розпочали роботу з освітлення населених пунктів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА.
«Досягнуто домовленість про спільне виконання комплексу робіт разом з «Вінницяобленерго» та НАК Енергетична компанія України про освітлення населених пунктів у Вінницькій області. Ця робота розпочата», - повідомив він.
М.ДЖИГА зазначив, що настав осінньо-зимовий період, а села затемнені. «Наступив осінньо-зимовий період - села затемнені, ні одної лампочки ніде немає. В нас, на жаль, більшість населених пунктів, взагалі не освітлювались», - сказав М.ДЖИГА.
За його словами, ця робота багато в чому залежить від сільських рад і від влади, тому її можна зробити. «До нового року зробити все неможливо, але частину населених пунктів ми освітлимо вже в цьому році», - додав М.ДЖИГА.