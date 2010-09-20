У Вінницькій області взялися за освітлення населених пунктів

У Вінницькій області розпочали роботу з освітлення населених пунктів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА.

«Досягнуто домовленість про спільне виконання комплексу робіт разом з «Вінницяобленерго» та НАК Енергетична компанія України про освітлення населених пунктів у Вінницькій області. Ця робота розпочата», - повідомив він.

М.ДЖИГА зазначив, що настав осінньо-зимовий період, а села затемнені. «Наступив осінньо-зимовий період - села затемнені, ні одної лампочки ніде немає. В нас, на жаль, більшість населених пунктів, взагалі не освітлювались», - сказав М.ДЖИГА.

За його словами, ця робота багато в чому залежить від сільських рад і від влади, тому її можна зробити. «До нового року зробити все неможливо, але частину населених пунктів ми освітлимо вже в цьому році», - додав М.ДЖИГА.