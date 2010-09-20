У столиці прибиратимуть та садитимуть дерева

Сьогодні, 20 вересня, згідно з розпорядженням КМДА, стартує традиційний осінній місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

Про це УНІАН у прес-службі КМДА.

«У рамках проведення місячника з благоустрою, Київ розподілено на 45 секторів. За кожним сектором закріплений інспектор Головного управління контролю за благоустроєм. Це надасть можливість оперативно реагувати на виявлення порушень благоустрою міста. До того ж, кожний інспектор нестиме персональну відповідальність за відведену йому територію», – повідомив заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Наразі визначений порядок роботи комісії з проведення осіннього місячника. Станом на сьогодні всі столичні комунальні служби та райони готові до роботи.

«Запрошуємо всіх киян та гостей столиці приєднатися до місячника з благоустрою. Давайте разом зробимо Київ чистішим та підготуємо об’єкти міської інфраструктури до експлуатації в осінньо-зимовий період», – закликав О.МАЗУРЧАК.

Нагадаємо, перший об’їзд за результатами місячника запланований на 23 вересня. Комісія з благоустрою перевірятиме території Солом’янського та Святошинського районів.