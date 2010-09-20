На Вінниччині працевлаштували половину зареєстрованих безробітних

У Вінницькій області вперше працевлаштовано майже половину від тих, хто звернувся до центру зайнятості.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.

«На обліку в центрі зайнятості залишилось 17 тисяч людей, які потребують працевлаштування. Вперше працевлаштовано майже половину від тих, хто звернувся в центр зайнятості, цього не було і в до кризові роки», - повідомив він.

За словам голови ОДА, навантаження на одну вакансію станом на 1 вересня 10 осіб проти 17 в 2009 році. «Тобто, за 8 місяців в області створено 18 тисяч робочих місць – це позитивна тенденція. Якщо в людини буде робота, то в нього буде нормально в сім’ї і він буде задоволений своїм життям», - сказав М.ДЖИГА.

Він також підкреслив, що залишається проблемним працевлаштування на селі, де проживає 51% населення області. «Сьогодні увага влади має бути направлена на працевлаштування сільського населення», - переконаний М.ДЖИГА.

Населення Вінницької області становить майже 1,7 млн. жителів, з який понад 51% - проживають у селах.