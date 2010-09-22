"Аеросвіт" відкриє регулярні прямі рейси між Києвом і Копенгагеном

Авіакомпанія "Аеросвіт" з 31 жовтня поточного року приступить до виконання щоденних регулярних рейсів за маршрутом Київ–Копенгаген–Київ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, час перельоту між містами становитиме приблизно 2 годин 30 хвилин.

Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів.

Власний флот компанії "Аеросвіт – Українські авіалінії" на сьогодні становить з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього спільно з іншими українськими перевізниками-партнерами "Аеросвіт" використовує на низці маршрутів літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Антонов-148.