"Аеросвіт" відкриє регулярні прямі рейси між Києвом і Копенгагеном
Авіакомпанія "Аеросвіт" з 31 жовтня поточного року приступить до виконання щоденних регулярних рейсів за маршрутом Київ–Копенгаген–Київ.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
Згідно з повідомленням, час перельоту між містами становитиме приблизно 2 годин 30 хвилин.
Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів.
Власний флот компанії "Аеросвіт – Українські авіалінії" на сьогодні становить з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього спільно з іншими українськими перевізниками-партнерами "Аеросвіт" використовує на низці маршрутів літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Антонов-148.