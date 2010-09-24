У столиці 96% будинків готові до опалювального сезону

96% столичних будинків готові до опалювального сезону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це прозвітувало Головне управління житлового господарства КМДА за результатами комплексної підготовки будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період.

На сьогодні у житловому фонді столиці до зими готуються 10947 житлових будинків, з них: 8303 – комунальної власності, 926 будинків ЖБК, 298 будинків ОСББ (на самообслуговуванні), 550 відомчих, 442 інвестиційних та 428 гуртожитків.

«Підготовку до зими в цьому році розпочато своєчасно. Вже сьогодні ми здійснили випробування практично всіх мереж, у 90% з них вже запущено воду. У разі необхідності, першого жовтня навчальні та медичні заклади Києва будуть підключені до теплопостачання», – зауважив начальник Головного управління житлового господарства Володимир СТОРОЖЕНКО.

Наразі тривають ремонті роботи з утеплення житлових будинків, йдеться про покрівлю та фасади. На ці роботи з міського бюджету виділено 70 млн. грн. Також передбачено кошти на придбання для житлових організацій 58 тракторів з відповідним навісним обладнанням для прибирання снігу на прибудинкових територіях на загальну суму 9,7 млн. грн.