Севастопольські податківці виявили підпільний лікеро-горілчаний завод

Співробітникам Управління податкової міліції ДПА в місті Севастополі в одній з центральних областей України виявили завод з виробництва фальсифікованого алкоголю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центр ДПА в місті Севастополі, в рамках операції «Курорт» податкова міліція Севастополя виявила кілька партій алкоголю - близько чотирьох тисяч пляшок - під маркою «Продукти харчові для спеціального дієтичного вживання. Настоянка». Такі пляшки були виявлені в Севастополі і на прилавках магазинів, і на складах. Експертиза підтвердила, що за довгою і складною назвою на етикетці ховалася звичайна горілка. Як відзначають в прес-центрі, на відміну від горілки, «продукти для дієтичного вживання» могли продаватися і без використання марок акцизного збору, тоді як продаж горілки передбачає наявність сертифікатів і сплату акцизного збору. За даним фактом співробітники УПМ ДПА в м. Севастополі порушили кримінальну справу. Слідство привело до лікеро-горілчаного заводу-виробника і до одного зі столичних підприємств, яке виступало замовником. Для документування і припинення протиправної діяльності севастопольських податківців ініціювали і провели обшуки в офісних і складських приміщеннях київського підприємства, а також складських і виробничих приміщеннях заводів у містах Умань і Золотоноша Черкаської області.

У виробника вилучено більше 250 тисяч підроблених акцизних марок, понад 1 тисячу вже маркірованих ними пляшок, близько 160 тисяч етикеток. Під час обшуку задокументовано факт випуску незаконної продукції. А на одному зі складів, під час слідства у цій справі, податківці виявили більш як 7 тисяч пляшок, маркірованих марками акцизного збору, які, згідно зі звітністю, були знищені ще в січні минулого року. Тут же вилучили бухгалтерську документацію, бланки і печатки кількох десятків фірм.

Окрім вищезазначених фактів, податкові міліціонери з Севастополя встановили, що з конвеєра лікеро-горілчаного заводу 13 вересня сходили пляшки з алкоголем, на тарі яких стояла дата виготовлення 13 серпня 2010 року. На пляшки наклеювали марки акцизного збору, випущені в травні 2009 року. Як відомо, з вересня цього року марки акцизного збору старого зразка, які випускалися в Україні в 2009 році, не використовуються. Таким чином «горілчані магнати» ухилялися від сплати податків.

Слідчі заходи тривають.