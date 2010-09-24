Вартість сиру в Україні зросте до 100 гривень за кілограм

Внаслідок підвищення закупівельних цін на молоко в серпні, зросла собівартість виробництва молочних продуктів в цілому і сиру зокрема. Експерти зазначають, що в найближчий тиждень роздрібна ціна на традиційні сири досягне відмітки в 80 грн/кг, а в жовтні трохи кращі сорти виставлятимуться по 100 грн/кг.

Враховуючи, що тверді сири виготовляють з молока високої якості, сири в першу чергу реагують на зниження пропозиції і подорожчання молочної сировини.

Директор компанії "Милкиленд" Україна Владислав РЕКОВ стверджує, що рівень цін на молочні продукти в Україні безпосередньо залежить від цін на світовому ринку, але більшою мірою від цін на європейському ринку, на якому в останні місяці спостерігається тенденція росту.

На його думку, зазвичай ціни на молочні продукти після певного проміжку часу транслюються на український ринок, проте цього року ситуація змінилася. Так, сьогодні ціни на молочні продукти в Україні перевищують європейські приблизно на 30%.

За словами аналітиків, експорт сирів з України в Росію, великого імпортера сирів, підтримує високі ціни на продукт на вітчизняному ринку.

Згідно з даними директора аналітичного агентства „ИнфАгро" Василя ВІНТОНЯКА, експорт сиру з України відчутно знизився і склав 5,7 тис. тонн, тоді як за попередні декілька місяців він складав близько 7-7,5 тис. тонн.

Як повідомляє аналітик, український сир в Росії сьогодні на 10% дорожче за німецькі сири. Зокрема, німецький сир Тильзитер в оптовій закупівлі коштує 185 руб/кг, а український Російський - від 200-210 руб/кг.

Подорожчання сиру в Україні зробило привабливішим імпорт, навіть з урахуванням 10% ввізного мита і інших витрат.

"На сьогодні ринкова ситуація так складається, що імпорт сиру в Україну вже вигідний", - говорить В.ВІНТОНЯК.

На 15 вересня середня ціна на сир в деяких торгових мережах складала 68,33 грн./кг, тоді як на 26 липня - лише 57,49 грн./кг Так, за півтора місяці сир в роздробі подорожчав більш ніж на 10 грн/кг.

Нагадаємо, як повідомлялося 23 вересня, ціни на м`ясо в Україні досягли десятирічного максимуму.

ЛігаБізнесІнформ