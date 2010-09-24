Євросоюз проти імпорту продукції з китайських трудових таборів

Європейська комісія заявила про готовність розглянути питання про можливість запровадження заборони на імпорт китайської продукції, що була виготовлена в трудових таборах.

Як повідомляє AFP, у відповідь на тиск депутатів Європарламенту комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ заявив, що Єврокомісія готова оцінити ефективність відповідного закону, прийнятого в США і спрямованого на попередження такого імпорту.

«Система лаогай (трудових таборів Китаю - УНІАН) повністю не відповідає всесвітньо схваленій концепції прав людини, а також амбіціям Китаю стати сучасним і розвиненим суспільством», - заявив комісар ЄС.

За словами С.ФЮЛЄ, Євросюз уже неодноразово піднімав це питання перед китайською владою. При цьому комісар додав, що ЄС надає перевагу підходу «позитивних зобов`язань», ніж підходу запровадження заборони на імпорт.

«Разом з тим, ми повинні визнати, що є межі для застосування такого підходу, який, з моменту початку його застосування, не привів до будь-яких помітних змін в політиці Китаю щодо лаойгай», - заявив С.ФЮЛЄ.

У США на сьогодні заборонений імпорт товарів компаній, які підозрюються у використанні праці ув`язнених у трудових таборах Китаю.

При цьому європейський комісар зазначив, що дуже складно точно встановити, чи вироблялися товари, що імпортуються до Євросоюзу, у трудових таборах.