На Херсонщині усі очисні споруди перебувають в аварійному стані

Усі комунальні очисні каналізаційні споруди у Херсонській області перебувають в аварійному стані і потребують капітального ремонту або підлягають повній реконструкції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області, ця ситуація призводить до забруднення неочищеними стічними водами рельєфу місцевості та водних об’єктів прилеглих територій, очисні споруди працюють з перевантаженням, що становить екологічну небезпеку.

Зокрема, об’єкти, що потребують негайної реконструкції, розташовані у Херсоні, селі Дар`ївка Білозерського району та смт Наддніпрянське (Херсон).

Також складна ситуація спостерігається у Бериславі, де в результаті аварії з березня 2002 року здійснюється скид неочищених стічних вод у Каховське водосховище. У 2010 році на реконструкцію очисних споруд Берислав надав запит на суму 12,354 млн. грн.

Крім того, п’ять селищ міського типу – Велика Лепетиха, Верхній Рогачик, Нижні Сірогози, Горностаївка, Нова Воронцовка - не мають централізованої системи водовідведення та очисних споруд.

Загалом у Херсонській області налічується 12 очисних споруд повної біологічної очистки та 47 очисних споруд з неповним циклом очистки, з них 17 комунальних, 42 очисні споруди належать підприємствам. Загальна протяжність каналізаційних мереж області - близько 877,9 км.