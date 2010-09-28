У Львові курсуватиме «Бібліотечний трамвай»

У Львові на площі Ринок курсуватиме «Бібліотечний трамвай».

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, протягом тижня вулицями міста курсуватиме трамвай «Бібліотека+», у якому пасажирам розповідатимуть про книги та міські дитячі бібліотеки.

Свій рух «Бібліотечний трамвай» розпочне 29 вересня, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. На час акції усі зупинки на маршруті будуть «перейменовані» на незвичні, наприклад, «Бібліотечна цитадель» (зупинка «Головпоштамт»), «Книжковий форпост» (зупинка «Площа Митна»), «Феєрична книгокардія» (зупинка «Медичний університет»).

На зупинках, поряд з якими знаходяться дитячі бібліотеки, трамвай «Бібліотека+» зустрічатимуть кращі читачі-діти. Зустрічі будуть супроводжуватись різноманітними бібліотечними імпрезами.

Зовнішню рекламу трамвая представлятиме карта дитячих бібліотек міста і яскрава бібліотечна символіка. У салоні буде розміщено рекламні афіші та плакати, що інформуватимуть пасажирів про традиційні та нові бібліотечні послуги, різноманітні інтерактивні акції та конкурси, які відбуваються на теренах дитячих бібліотек Львова.

Під час руху пасажири дізнаються цікаві відомості про дитячі бібліотеки Львова, ознайомляться з книжковими новинками, почують дитячі віршовані твори про бібліотеки, отримають різноманітні інформаційні матеріали.

Довідка УНІАН. За останні три роки у дитячі бібліотеки Львова було придбано 76 тисяч книжок.