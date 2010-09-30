Експеримент «Життя за прожитковим мінімумом». Чи можливо?

Національний форум профспілок України проводить соціальний експеримент «Життя за прожитковим мінімумом», під час якого п`ять активістів з різних регіонів України спробують прожити виключно на прожитковий мінімум, який з жовтня 2010 р. становить 907 грн. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКИБЧУК.

Він повідомив, що експеримент розпочнеться 1 жовтня. У ньому візьмуть участь молоді люди з Сум, Луганська, Запоріжжя, Івано-Франківська і Вишгороду Київської області.

Відсутність активістів з Києва М.ЯКИБЧУК пояснив тим, що на зазначену суму в Києві неможливо навіть орендувати житло, не говорячи вже про те, щоб прожити.

За його словами, на сайті Національного форуму профспілок України протягом місяця публікуватиметься детальна інформація про активістів, хроніка проходження експерименту, звіт про те, що їдять, що купують, яким транспортом користуються і як оплачують комунальні послуги.

На думку М.ЯКИБЧУКА, рівень офіційно встановленого в Україні прожиткового мінімуму не забезпечує навіть біологічно достатнього рівня харчування, не говорячи вже про елементарні соціальні і культурні потреби. «Офіційно встановлений сьогодні в Україні прожитковий мінімум веде до фізичного виснаження, соціальної і духовної деградації широких верств населення», - повідомив він, відзначивши, що на сьогодні на прожитковий мінімум проживає близько 2 млн. населення України.

М.ЯКИБЧУК повідомив, що за розрахунками експертів, мінімальний прожитковий мінімум в Україні на сьогодні має становити близько 2,3 тис. грн., що дозволило б повноцінно харчуватися, одягатися, купувати медикаменти, оплачувати транспортні і комунальні послуги, і задовольняти мінімальні соціальні і духовні потреби людини.

За словами М.ЯКИБЧУКА, мета експерименту – продемонструвати суспільству і владі неможливість виживання на встановлений прожитковий мінімум. За наслідками експерименту Національний форум профспілок України має намір звернеться до уряду з ініціативою докорінної зміни державної політики визначення рівня прожиткового мінімуму з тим, щоб встановлений рівень прожиткового мінімуму відповідав реальним потребам людини і науково обґрунтованим нормам споживання основних продуктів харчування.