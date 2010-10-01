Кожен другий українець стане частіше подорожувати до ЄС...

Кожен другий українець частіше подорожуватиме до Європи, якщо Європейський Союз запровадить безвізовий режим з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування Міжнародного дослідницького центру ІФАК (IFAK), представлених сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, за словами генерального директору українського офісу ІФАК (IFAK) Сергія ГОВОРУХІНА, 46% опитаних українців ствердно відповіли на запитання: «Чи станете ви частіше подорожувати за умови скасування Європейським Союзом віз?». Щоправда, 43% респондентів відповіли, що частіше все одно не подорожуватимуть, оскільки у них для цього недостатньо фінансових ресурсів.

Щодо термінів інтеграції України в ЄС, то тут думки співвітчизників розділились на рівні частини: 18% опитаних вважають, що Україна стане членом ЄС в найближчі 1-2 роки; стільки ж респондентів висловили думку, що це стане можливим не раніше, ніж через 5-10 років; трохи менше, а саме 17% опитаних українців, вважають, що Україна зможе приєднатись до ЄС вже через 3-5 років; при цьому 17% вважають, що Україні взагалі не потрібно вступати в ЄС.

Водночас 55% опитаних вважають, що у відносинах з ЄС Україна повинна добиватись більших інвестицій і збільшення товарообігу. Вільного візового режиму прагнуть 47%, а більш тісної взаємодії у питаннях спільної безпеки - 16% респондентів.

Серед країн, які, на їхню думку, відстоюють інтереси України в ЄС, 33% співвітчизників виокремили Польщу, і 19% – Німеччину. Не змогли відповісти на це запитання 42% опитаних.

Оцінюючи характер взаємовідносин між Україною та ЄС, 36% респондентів назвали їх загалом дружніми, 57% – нейтральними і 7% - загалом загостреними.

Дослідження проводилось з 3 по 15 вересня 2010 р. серед жителів міст України з населенням понад 50 тис. чол. у віці 18-60 років шляхом телефонного опитування. Приблизна похибка дослідження в межах 3% (±3% при Р=0,95).