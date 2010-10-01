Працівникам електротранспорту заборгували 50 млн. грн.

В Україні заборгованість із зарплати працівникам міського електротранспорту становить близько 50 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

«На сьогоднішній день заборгованість із зарплати підприємств міського електротранспорту становить близько 50 млн. грн.», - сказав він.

В.ШАПОВАЛЕНКО відзначив, що на підтримку підприємств електротранспорту цього року з державного бюджету «живими» грошима у вигляді субсидії було виділено близько 100 млн. грн.

«Зарплату люди постійно одержують. Кошти доходять до підприємств цільовим призначенням. Відшкодовуються витрати підприємств електротранспорту з надання послуг, зокрема, на виплату заробітної плати. В цілому економіка підприємств потребує відновлення. Цей комплекс проблем накопичився за останні 20 років, і швидко його вирішити неможливо. Ця проблема може бути ефективно вирішена лише за умови, що активно до цього питання підключаться місцеві органи влади, які є власниками цього електротранспорту», - сказав він.

В.ШАПОВАЛЕНКО зазначив, що сьогодні ця сфера перебуває в зоні відповідальності місцевих органів влади, і «вони повинні думати про те, щоб електротранспорт працював і виконував свої функції, і зміг у нинішніх умовах конкурувати з приватними підприємцями, що працюють на ринку перевезень».