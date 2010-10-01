На Херсонщині без світла залишилися 33 населених пункти

У п’яти районах Херсонській області через сильний вітер без електропостачання залишилися 33 населених пункти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, через негоду у Генічеському районі знеструмлено 12 населених пунктів, в Іванівському – 10, у Чаплинському – 2 населених пункти, у Новотроїцькому районі – 7 і у Цюрупинському районі – 2 населених пункти.

За даними управління, 1 жовтня у Херсоні та області пройдуть сильні зливи, грози, місцями град, вітер південно-західний з переходом на північно-західний 17-22 м/с, місцями 25-30 м/с. Зниження нічної та денної температури - на 10-15°.