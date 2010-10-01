МінЖКГ спростить процедуру створення об'єднань співвласників

Міністерство з питань житлово-комунального господарства має намір спростити процедуру створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, за час існування закону про ОСББ мешканці, які займалися їх створенням, зіткнулися з проблемами проведення засновницьких зборів, реєстрації, передачі житлового будинку на баланс, взаємовідносин з монополістами і податковими органами.

Зважаючи на це, у Верховній Раді пройшов перше читання законопроект «Про внесення змін до Закону України про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків», який готується до другого читання.

«Внесені зміни спрямовані на спрощення процедури реєстрації і створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, точніше визначення майнових прав, питання фінансування тощо. Закон вже допрацьовується з урахуванням існуючих проблем, з якими зіткнулися об`єднання у процесі своєї діяльності», – сказав В.ШАПОВАЛЕНКО.

Він відзначив, що за підсумками сьогоднішньої колегії у міністерстві буде створено три робочі групи, одна з яких працюватиме над пакетом нормативно-правових актів щодо діяльності ОСББ.