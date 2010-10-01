ПЗ запустить новий електропоїзд підвищеної комфортності

Придніпровська залізниця (ПЗ) із 21 жовтня цього року запустить новий електропоїзд підвищеної комфортності ЕПЛ2Т-032 виробництва «Луганськтепловоз» на напрямку Сімферополь–Севастополь.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

За даними прес-центру, також на даному напрямку буде замінено три пасажирські електропоїзди на капітально відремонтовані.

Згідно з повідомленням, 30 вересня ц.р. почато поступове відновлення руху приміських електропоїздів між Сімферополем і Севастополем, скорочене через проведення модернізації залізничної інфраструктури на цьому напрямку

Зазначимо, що з червня ц.р. між Сімферополем і Севастополем курсували дві пари електропоїздів із семи пар, вказаних у розкладі.

У зв`язку з прискоренням руху на цій залізничній ділянці розклад руху приміських поїздів буде відкореговано. Після остаточної модернізації колії електрички зможуть подолати відстань між Сімферополем і Севастополем за 1 годину 40 хвилин замість 2 годин 20 хвилин.