В Україні термомодернізують житлові будинки

Міністерство з питань житлово-комунального господарства має намір в 2011 році закласти кошти в державному бюджеті на програму термомодернізації житлових будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

«Ми плануємо в програмі наступного року закласти окремим рядком виділення коштів з бюджету на термомодернізацію будівель. Роботи фінансуватимуться як з державного бюджету, так і з залученням можливостей місцевих бюджетів, а також зовнішніх інвестицій», - сказав він.

Він не уточнив заплановану на програму суму, зазначивши, що сьогодні ведуться переговори з потенційними інвесторами, міжнародними фінансовими організаціями, які виявляють цікавість до реалізації таких проектів.

В.ШАПОВАЛЕНКО нагадав, що програмою реформування житлово-комунального господарства до 2014 року поставлено завдання скоротити енергоспоживання на 20%.

За його даними, на сьогодні близько 60% тепловтрат відбувається в житловому фонді, 30% втрачається при подачі теплогенериручим підприємством до житлового фонду. «Тому без проведення робіт з комплексної термомодернізації житлових будинків (а це утеплення, приведення конструктивних елементів відповідно до сучасних вимог) вирішити проблему зниження енергоспоживання неможливо», - вважає він.

В.ШАПОВАЛЕНКО відзначив, що в Україні є приклади робіт з термомодернізації будівель, які дозволяють скоротити споживання енергії на 40-50%.

За оцінками фахівців, близько 7% тепловтрат у житлових будинках відбувається через крівлю, 40-42% - через стінні огорожі, 16% - через віконні отвори, близько 25% - через системи вентиляції, 5% - через підвальні приміщення.

Заступник міністра відзначив, що витрати на ремонт крівлі становлять 250-300 грн./кв.м, на ремонт фасаду будівлі – до 300 грн./кв.м. При цьому житловий фонд України зношений більш як на 70%.

В.ШАПОВАЛЕНКО акцентував увагу на тому, що в Україні існують проблеми, коли інвестори, які вклали кошти в модернізацію будинків, не можуть повернути свої інвестиції через невмілу політику місцевої влади.

За його словами, в міністерстві буде створена робоча група, яка працюватиме над програмою термомодернізації житлових будинків.