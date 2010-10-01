М'ясні вироби подорожчають ще на 10%

Продукти м’ясопереробки в Україні до кінця року подорожчають ще на 5-10%, повідомляє голова правління Української національної асоціації виробників м`яса і м`ясопродуктів «Укрм’ясо» Володимир ПОПОВ.

"Оптимістичний прогноз - подорожчання на продукти м’ясопереробки на 5-10%. Можливо, буде більше. Головна причина - подорожчання сировини. Ось, наприклад, ціна на яловичину для промислової переробки у вересні зросла до рекордного рівня за всі роки" - заявив В.ПОПОВ.

На його думку, можливе введення урядом обмежень на експорт зернових не вплине на цінову політику м`ясокомбінатів, оскільки головна причина подорожчання ковбас - дефіцит м`ясної сировини на внутрішньому ринку.

"Не думаю, що заборона на експорт зерна змінить ситуацію. Головна причина подорожчання - дефіцит м`ясної сировини на внутрішньому ринку. У планах Кабміну взагалі зупинити імпорт сировини. Якщо це відбудеться - ціни зростуть удвічі. Крім того, на ціну ковбаси впливає вартість тих же спецій, ціна на газ" - повідомив експерт.

Кореспондент