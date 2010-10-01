Ціни на лимони побили всі рекорди

В Україні істотно подорожчали цитрусові. Апельсини, кілограм яких коштував на початку вересня 12 грн., зараз продають по 18 грн., банани з 12 грн. підскочили до 16-17 грн. за кг. Найбільше стрибнула ціна на лимони: вони коштували від 20 до 25 грн., а зараз продаються по 35 грн. Варто відзначити, що це рекордна ціна на лимони — стільки вони не коштували навіть під час останньої епідемії грипу, коли почався лимонно-часниковий ажіотаж. Продавці пояснюють це тим, що митниця переглянула довідкові ціни на ввезення фруктів. А від цього показника залежить, скільки податків платитимуть імпортери під час ввезення свого товару. «Кожного тижня на фури з фруктами ціна піднімається на тисячу доларів. Банани, наприклад, замість 600 доларів за тонну вже оформляють за 1600!» — розповіли нам в одній з компанії, яка поставляє фрукти. У супермаркетах поки ціни залишилися незмінними. Але кажуть, що це ненадовго. На митниці заперечують свою провину. «Ми не згодні з тим, що ціна внутрішнього ринку безпосередньо залежить від цін митного оформлення, — сказали в прес-службі митниці. — Днями ми збираємося надати з цього приводу повну інформацію». Керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства «ААА» Марія КОЛЕСНИК вважає, що ціни на фрукти досягли свого піку. «Більше дорожчати вони точно не будуть, але й різкого здешевлення я не прогнозую. Якщо падатиме попит, ймовірно, продавці будуть змушені лише трохи опускати ціни. До колишніх відміток ціни точно не повернуться».

А тим часом, у столичних магазинах зросла ціна на взуття. Нові партії чоловічого і жіночого взуття вітчизняного та зарубіжного виробництва подорожчали в середньому на 100—150 грн. за пару. Експерти вважають, що причина — знову ж таки митні правила і загальна ситуація на ринку. «Не виключаю, що в даному випадку продавці скористалися загальним подорожчанням продуктів і товарів. Крім того, зимове взуття завжди підвищується в ціні напередодні сезону», — говорить фінансовий аналітик Олександр ЖОЛУДЬ.

«Сьогодні»