На Хмельниччині викрили підпільний цех з пошиття весільних суконь

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області співробітники податкової міліції викрили підпільний цех, у якому шилися весільні сукні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в області, цех розташовувався у нежитловому приміщенні.

Пошиттям весільних суконь займалося восьмеро швачок, які працювали без оформлення в установленому порядку, отримуючи зарплату в розмірі 1 тис. 500 - 2 тис. грн „у конвертах”.

“Сировину, засоби виробництва та готову продукцію (31 весільну сукню), які були оцінені в 93,2 тис. грн., податкові міліціонери вилучили”, - зазначили у прес-службі ДПА в області.