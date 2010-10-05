На Львівщині затримали вантажівку з 9 тисячами пляшок горілки

На Львівщині працівники податкової міліції затримали вантажний автомобіль МАЗ, завантажений 9 тисячами пляшок горілки «Наша Пшенична» з підробленими марками акцизного збору.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області, було встановлено, що МАЗ належить ТОВ НВП «Абсолютний Стандарт» і він був завантажений 9 тисячами пляшок горілки «Наша Пшенична» виробництва ТОВ НВП «Абсолютний Стандарт» з підробленими марками акцизного збору на загальну суму 162 тис. грн.

За фактом незаконного підроблення, використання та збуту марок акцизного збору на алкогольні напої слідчим відділом податкової міліції ДПА у Львівській області порушено кримінальну справу.