Влада Києва вимагає повернути стару ціну на хліб

У середу в міському управлінні торгівлі відбулася нарада під керівництвом заступника мера Віктора СІВЦЯ, в якій взяли участь представники компанії "Київхліб" і міського управління торгівлі.

"Пан СІВЕЦЬ наполіг на тому, щоб ціна на батон була знижена до колишньої позиції. Заступник мера і голова управління торгівлі вирушили в об`їзд по місту, щоб врегулювати ціни на хліб у торговельних точках столиці. Уже з сьогоднішнього дня (7 жовтня. - Ред.) ціна батона повернеться на рівень 2,80 за буханець", - розповіла прес-секретар В.СІВЦЯ Олена ОГАНЕСОВА.

Однак, за словами О.ОГАНЕСОВОЇ, батон залишається хлібом складної рецептури, а держрегулювання поширюється тільки на такі сорти, як "Український хліб" і "Пшеничний". Відповідно, визначати вартість цього виду виробів пекарі як і раніше можуть самостійно.

У компанії "Київхліб" виданню не змогли підтвердити зниження ціни на батон.

Вчора після обіду в тих магазинах, де побували журналісти видання, батони продовжували продавати за новою ціною.

Нагадаємо, у вівторок, 5 жовтня, в Києві підскочила ціна на звичайний батон - замість 2,80 гривень він став коштувати 3,10.

Антимонопольний комітет України зажадав від "Київхліба" обґрунтування підвищення вартості хліба.

«Комсомольська правда в Україні»