За вихідні киянам обіцяють ввімкнути опалення

У мерії Києва обіцяють за вихідні підключити до теплопостачання весь житловий фонд столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ на засіданні розширеної колегії КМДА доручив усім управлінням, ЖЕКам, районним адміністраціям та іншим відповідним підрозділам включитись до роботи з підключення тепла у будинки киян.

«Ми з «Київенерго» домовились, що підключення буде організовано і в суботу та неділю. Разом з управліннями, ЖЕКами вони організують таку роботу. Тому прошу в суботу та неділю в такому режимі працювати керівників районних адміністрацій, щоб ми разом змогли оперативно реагувати на ситуацію, якщо цього вона буде потребувати. На кінець вихідних днів у нас завдання подати (тепло – УНІАН), усе місто забезпечити теплом», - сказав О.ПОПОВ.

Як інформувалось на колегії, підключення житлового фонду було розпочато ще вчора. В основному це відбувалось по Дарницькій ТЕЦ. Сьогодні більш активно буде включатись житловий фонд, який теплом забезпечує «Київенерго».

Що стосується закладів соціальної сфери, то, за даними мерії, на сьогоднішній ранок заклади освіти підключені на 96%, заклади охорони здоров’я – на близько 90%.

О.ПОПОВ доручив до обіду обстежити всі об’єкти соціальної сфери, що залишилися ще не підключеними. І якщо будуть виявлені якісь причини, які перешкоджають подачі тепла, швидко їх ліквідувати, щоб до кінця сьогоднішнього дня було завершено підключення по всіх об’єктах як галузі освіти, так і охорони здоров’я та інших соцоб’єктів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 жовтня, “Київенерго” інформувало, що житлові будинки мешканців Києва почнуть підключати до тепла лише з 11 жовтня. “Згідно із затвердженим графіком, теплопостачання житлового фонду столиці починається 11 жовтня. Усього потрібно підключити до теплоносія 9 тис. 541 житлових будинків Києва”, - зазначали в компанії.