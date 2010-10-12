В Україні ліквідують транспортний збір, техогляд і МРЕВ

Голова Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський заявляє про домовленість з Міністерством внутрішніх справ про відміну техоглядів автомобілів та транспортного збору з 2011 року.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" 11 жовтня.

"Ми відміняємо не лише транспортний збір, ми сьогодні працюємо ще і в робочій групі разом з МВС в Держкомпідприємництва, і Анатолій Могильов повністю підтримав техогляд - ми передаємо його приватним людям, бізнесу. Ми ліквідовуємо МРЕВ (Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ). Усе це з нового року буде", - повідомив Бродський.

На його думку, відміна відповідних процедур посприяє викоріненню корупції.

Нагадаємо, що в лютому 2009 року Кабінет міністрів вирішив відмінити обов`язкове отримання тимчасового реєстраційного талона для водіїв керівників транспортним засобом за дорученням.

3 вересня уряд представив допрацьований варіант проекту Податкового кодексу, згідно з яким транспортний збір буде скасований.

За інформацією голови Бродського, відміну збору Кабмін має намір компенсувати введенням спеціального акцизу на бензин, який спрямовуватиметься на розвиток і модернізацію дорожньої інфраструктури.

ТСН