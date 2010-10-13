Україна готова до опалювального сезону - Азаров

Україна повністю готова до початку опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам.

«Щодо готовності країни до опалювального сезону, то вона готова», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що запаси палива для забезпечення опалювання перевищують нормативні показники.

«Жодних проблем з погляду запасів (палива – УНІАН) у нас немає. Ми готові до будь-якої зими – і над суворої, і надм`якої. У цьому плані у нас немає проблем», - сказав прем`єр.

При цьому він відзначив, що існують деякі проблеми з технічним станом опалювального господарства.

«Все, що могли до зими, ми зробили, проте це не знімає гостроти проблеми, що стосується крайньої зношеності мереж, крайньої зношеності житлово-комунального господарства», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що з наступного року на розвиток і реформування житлово-комунального господарства виділятиметься значно більше коштів, ніж поточного року.