Уряд посилить контроль за безпекою на транспорті

Уряд посилить контроль за дотриманням техніки безпеки на транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив на брифінгу.

«Найсерйозніших заходів буде вжито, і ми посилимо контроль за технікою безпеки, особливо на транспорті», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що необхідно збільшити вимоги до безпеки як до людей, які працюють в цій сфері, так і щодо технічного стану транспорту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на залізничному переїзді в місті Марганець Дніпропетровської області сталося зіткнення локомотива з рейсовим автобусом. В результаті аварії загинуло більше 40 чоловік.

За даним фактом прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.