У Кіровограді продавали прострочену алкогольну продукцію

У центрі Кіровограда співробітники податкової міліції виявили складське приміщення, де незаконно зберігались та реалізовувались прострочені лікеро-горілчані напої.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Кіровоградській області.

Як з’ясувалось, склад належить місцевому товариству з обмеженою відповідальністю. На момент перевірки у приміщенні зберігалось близько 8 тис. пляшок різноманітних видів алкогольних виробів загальною вартістю майже 100 тис. грн.

Товариство не мало дозвільних документів на зберігання та реалізацію напоїв, використовувало підроблені акцизні марки. Найбільше податківців вразило те, що лікери «Шоколадний», «Абрикосовий», «Ананасовий» та «Міледі» були виготовлені ще в 2005 році, хоча термін зберігання такої продукції складає не більше шести місяців.

Термін придатності іншої вилученої продукції – горілки, вина, настоянок, коньяків – також закінчився ще у 2005-2006 роках.

Матеріали перевірки направлено до суду для прийняття рішення про притягнення до відповідальності службових осіб товариства та конфіскації алкогольних напоїв.