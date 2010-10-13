Кабмін розбереться з рекламою лікарських засобів

Кабінет Міністрів України має намір вивчити доцільність та доречність заборони реклами лікарських засобів. З цією метою дано доручення створити спеціальну робочу групу, яка зараз в процесі формування.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив начальник відділу контролю реклами Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарту) Олег КАБЕЛЬКОВ.

За його словами, проблему захисту прав споживачів від недобросовісної реклами без рецептурних препаратів, біологічних та харчових добавок, медичного обладнання з “чарівними властивостями” можна вирішити, за доброї волі учасників ринку – рекламодавців й розповсюджувачів реклами, - в полі існуючого в Україні законодавства.

“Разом з тим, якщо таке не станеться, на сьогоднішній день є два додаткові напрямки розвитку подій”, - підкреслив О.КАБЕЛЬКОВ.

Перший напрямок, за його словами, напрацювання законопроекту, згідно з яким будь-яка реклама ліків має погоджуватись з Міністерством охорони здоров’я. Другий напрямок, як зазначив О.КАБЕЛЬКОВ, більш жорсткий: “Є вже доручення вивчити питання про необхідність і доречність заборони реклами лікарських засобів взагалі. Є доручення Кабінету міністрів про створення відповідної робочої групи. Ця робоча група в процесі створення. Безумовно результатів ще немає, але є питання про заборону реклами ліків та біологічно активних добавок”.

Між іншим він повідомив, що Держспоживстандарт також розробляє законопроект, який вже практично “на виході”, яким буде заборонено використовувати образ та зображення лікарів і осіб, які схожі на лікарів, при рекламі будь-яких товарів.

“Зображення лікаря заборонено зараз лише в трьох випадках – при рекламі лікарських засобів, при рекламі алкогольних та тютюнових виробів. Ми вважаємо, що образ лікаря – один з довірливих і привабливих, що його використання здатне діяти на підсвідомість споживача. Ми вважаємо, що необхідно заборонити використання зображення лікаря в будь-які рекламі”, - пояснив О.КАБЕЛЬКОВ.

Присутній на прес-конференції виконавчий директор Всеукраїнської Рекламної Коаліції Максим ЛАЗЕБНИК, як представник рекламної індустрії, зазначив, що реклама лікарських засобів на території країн пострадянського простору заборонена лише в Азербайджані. І така реклама призвела лише до втрат підприємств-виробників ліків та компаній медіаринку, оскільки споживачі все одно отримують рекламну інформацію з видань та телеканалів країн-сусідів, де вона дозволена. Водночас, М.ЛАЗЕБНИК погодився, що зараз реклама в Україні не завжди коректна та відповідає законодавству. “Деякі рекламні постери містять твердження, які можуть ввести споживача в оману. Тобто деяке перебільшення, гіперболізація таки є в рекламі ліків. Це порушення діючої статті закону України про рекламу і з такими порушеннями треба боротися. Але чи потрібно забороняти у зв’язку з цим всю рекламу, чи повинна страждати вся індустрія? На мій погляд – ні”, - зазначив він, аргументуючи свою думку тим, що українське законодавство на сьогодні відповідає всім директивам ЄС.

“Ті проблеми, які існують на ринку, потрібно вирішувати посиленням, але не законодавчого поля, а законозастосовуючого. А саме, те що вже не сьогодні написано, треба брати і виконувати всіма суб’єктами”, - наголосив М.ЛАЗЕБНИК.

У свою чергу головний лікар однієї з приватних клінік Володимир НАЗАРЕНКО переконаний, що реклама медпрепаратів має бути, але лише серед фахівців медичної сфери.

Він наголосив на негативних наслідках недобросовісної реклами, яка зараз є в Україні. Так, за його словами, найпоширенішою побічною дією, яка є наслідком безконтрольного прийому медпрепаратів, є алергія та токсичні отруєння організму, зокрема ураження печінки та нирок.

“До 25% міського дорослого населення страждають алергічними станами – астмами, кропивницею та іншими ураженнями. І до 70% дітей страждають через безконтрольний прийом медикаментів. Певну роль зіграла в цьому і реклама медпрепаратів. Тому я вважаю, що використання реклами в ЗМІ, в метро, на бігбордах, популярних каналах є неправильним, є шкідливим, та не відповідає гуманній меті медицини”, - заявив він.

“Реклама має бути серед медичних працівників і для медпрацівників. Повинен відбуватися нормальний, професійний відбір ліків для того, щоб вони реально використовувались та лікували”, - наголосив В.НАЗАРЕНКО.

На його думку, необхідно відновити рецептурне призначення лікарських засобів.