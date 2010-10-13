Львівська залізниця продовжила маршрут поїздів Львів - Мостиська-2

Для поліпшення обслуговування пасажирів і підвищення рівня комфорту на Львівській залізниці з 12 жовтня продовжено маршрут проходження поїздів №6105/6106, №6109/6116, №6117/6122 сполученням Львів -Мостиська-2 до державного кордону (з Польщею).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЛЗ.

Згідно з повідомленням, поїзд №6105 сполученням зі Львова прибуватиме на станцію Мостиська-2 о 07.16, відправлятиметься о 07.18 і прибуватиме на держкордон о 07.28. Назад поїзд №6110 відправлятиметься з держкордону о 07.38 і прибувати на Мостиську-2 о 07.48, звідти до Львова - о 08.23.

Поїзд №6109 прибуватиме на станцію Мостисьска-2 об 11.04, відправлятиметься об 11.10, прибуття на держкордон - об 11.20. Назад поїзд №6116 з держкордону відправлятиметься об 11.30, прибуватиме на станцію Мостиська-2 об 11.40 і відправлятися до Львова за розкладом о 12.49.

Поїзд №6117 прибуватиме на ст. Мостиська-2 о 19.40, відправлятиметься до держкордону о 19.45, прибуття -о 19.55. Назад поїзд №6122 відправлятиметься з держкордону о 20.05, прибуття на Мостиську-2 - о 20.15, відправлення до Львова за розкладом - о 20.20.