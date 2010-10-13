Чи буде повна заборона реклами тютюнових виробів в Україні?

Експерти проти ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами спонсорства та стимулювання продаж тютюнових виробів)».

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, після розгляду цього законопроекту в профільному парламентському комітеті народний депутат, член Комітету Верховної Ради питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенія ЛЯПІНА зауважила сьогодні журналістам, що цей проект пропонує заборонити рекламу в мережі інтернет, а також будь-яке розповсюдження інформації щодо куріння, навіть в місцях продажу та безпосередньо на самих цигарках.

«На жаль, Верховна Рада вже не раз демонструвала, що діє часто нераціонально, керуючись не аргументами, а на емоціях. Під гаслом захисту здоров’я громадян можна проголосувати за що завгодно. Не виключено, що якщо в парламент надійте пропозиція відрубувати голови курцям – то знайдуться, депутати які за це проголосують…Реклама тютюнових виробів вже заборонена достатньо”, - зауважила вона.

К.ЛЯПІНА нагадала, що на сьогодні заборонено рекламу тютюну на бігбордах, телебаченні. “Іншими словами – там, де підлітки можуть її побачити, взяти як приклад для себе й почати курити. Відповідно, для категорії потенційних курців ми вже свою роботи зробили - заборонивши рекламу тютюну в повній мірі. Питання в тому, чи потрібно забороняти згадку про тютюнові вироби в цілому?», - наголосила К.ЛЯПІНА.

«Автори законопроекту не пропонують заборону тютюнокуріння як такого. Знаєте, це така пуританська позиція – з однієї сторони ми забороняємо будь-яку можливість донести до споживача інформацію про тютюнові вироби, а з іншої - не забороняємо курити», - зауважила депутат.

Президент Української торгово-промислової конфедерації Володимир ДЕМЧАК зауважив, що представники галузі характеризують запропоновані законопроектом зміни як передчасні, та вважають, що положення законопроекту виходять за межі вимог Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. «У жодній з європейських країн не запроваджено повної заборони реклами, інформації про продукцію та бізнес-комунікації, як це пропонується в Україні”, - сказав В.ДЕМЧАК. За його словами, в жодній з країн-членів ЄС не обмежуються та не забороняються можливості тютюнових компаній вводити нові продукти та проводити ринкові дослідження, не регулюється можливість виробників доводити до відома своїх торгових та ділових партнерів необхідну комерційну інформацію, здійснювати заходи зі стимулювання продажу, як це пропонується в законопроекті.

«Якщо звернутися до світової практики, то будь-які заборони, що приймаються, наприклад, в Євросоюзі, вводяться на строк мінімум 5-6 років. Таким чином ринку дається час на адаптацію. А у нас зміни вводяться миттєво, що, по суті, знищує легальний ринок тютюну», - погодилась з експертом К.ЛЯПІНА. «Крім того, якщо законопроект буде прийнято, то буде порушена стаття 42 Конституції України про захист конкуренції в підприємницькій діяльності, оскільки фактично це приведе то ситуації, коли більш розкручені торгові марки будуть у більш виграшному становищі, чим менш відомі. Таким чином буде зруйновано конкурентне середовище», - зауважила депутат.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО не взявся спрогнозувати подальшу долю законопроекту. «В законопроекті ще достатньо моментів, котрі необхідно доопрацьовувати», - зауважив він.