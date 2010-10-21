У Херсонській області скоротився випуск соняшникової олії

У Херсонській області виробництво соняшникової олії нерафінованої в січні-вересні цього року, порівняно з показникам за аналогічний період у 2009 році, скоротилося на 9,8% - до 127,64 тис. т.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Херсонській області при цьому випуск масла у вересні цього року, порівняно з вереснем 2009 року, збільшився на 14,3% - до 15,47 тис. т.