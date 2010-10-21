Європарламент збільшив оплачувану відпустку з народження дитини
10:50, 21 жовтня 2010Права споживачів
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Європейський парламент підтримав збільшення оплачуваної відпустки з народження дитини з 14 до 20 тижнів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.
За проект доповіді Едіт ЕСТРЕЛА (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Португалія) щодо проекту Директиви ЄС, запропонованого Єврокомісією, проголосували 390 депутатів, проти – 192, утрималися 59.
При цьому, на думку депутатів, останні 4 тижні такої відпустки мають оплачуватися на рівні не менш як 75% зарплати.
Депутати також висловилися за можливість надання батькам двотижневої оплачуваної відпустки з народження дитини.
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