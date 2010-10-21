Мешканців столиці закликатимуть до здорового способу життя

Київська міська державна адміністрація та Київська обласна державна адміністрація планують реалізувати спільну програму з формування у громадян здорового способу життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося сьогодні під час спільного засідання Гуманітарних рад міста Києва та Київської області на тему: "Про розвиток масової фізкультури і спорту та утвердження здорового способу життя" під головуванням першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА та голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

"Формування здорового способу життя, розвиток масового спорту та фізичної культури – національний пріоритет. Сьогодні усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи у столиці охоплено майже півмільйона громадян різного віку", - сказав О.ПОПОВ.

Зокрема, у Києві працює 261 спортклуб, однак, лише 200 з них мають відповідну ліцензію. У 440 навчальних закладах міста уроки фізичної культури проводяться тричі на тиждень (а не двічі, як передбачено шкільною програмою). Наразі в столиці функціонує 88 спортивних шкіл, в яких займається майже 35 тис. учнів.

З метою покращення спортивно-масової роботи в позаурочний час, рішенням Київської міської ради в кожен загальноосвітній навчальний заклад введено по 1-2 ставки керівників спортивних гуртків, що дозволило відкрити понад 1600 гуртків та залучити до занять в них 42 тисячі дітей.

Водночас, столична та обласна влада вважають за необхідне створити "Спортивний парк" за всіма європейськими стандартами, який у подальшому може стати місцем проведення всеукраїнських та міжнародних змагань з різних видів спорту. Крім того, у місті відчувається потреба відновлення роботи льодових ковзанок на спортивних майданчиках та стадіонах шкіл, ЖЕКів, підприємств і організацій.

Також необхідно реалізувати спеціальну програму формування зон відпочинку у місті Києві – спортивні містечка, велодоріжки, туристично-оздоровчі комплекси, спортивні майданчики та тренажерні комплекси.

У рамках засідання Гуманітарної ради було прийнято рішення про затвердження ближчим часом програми "Київ-спортивний" та "Спортивний майданчик" на 2011-2015 роки.