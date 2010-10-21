Roshen збільшила виробництво продукції

Кондитерська корпорація Roshen за 9 місяців 2010 року збільшила виробництво кондитерської продукції на 11%, або на 28,243 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 285 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба корпорації.

Згідно з повідомленням, корпорація Roshen за три квартали цього року реалізувала свою продукцію на суму 675 млн. дол., що на 32% більше за аналогічний показник 2009 року.

Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація ROSHEN придбала в Литві фабрику по виробництву карамелевої продукції AB Klaipedos Konditerija в 2006 р. На початку 2007 р. була проведена модернізація на суму 750 тис. євро. З 2007 до 2010 р. обсяг виробництва Клайпедської фабрики виріс з 80 до 300 тонн на місяць.

Загальний обсяг виробництва кондитерської продукції в першому півріччі 2010 року виріс на 12%, склавши 184 тис. тонн.

Кондитерська корпорація Roshen володіє Київською, Вінницькою, Кременчуцькою і Маріупольською кондфабриками в Україні, а також Ліпецькою кондфабрикою "Ліконф" в Росії і Клайпедською кондфабрикою Klaipedos konditerija в Литві. Асортимент продукції налічує понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів при загальному обсязі виробництва 350 тисяч тонн на рік.