“Коментарі:” склали рейтинг «закоркованості» українських міст

До п’ятірки найбільш «закоркованих» українських міст увійшли Київ, Львів, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ і Тернопіль.

Про це пише тижневик «Коментарі:», який визначив коефіцієнти навантаження на транспортні системи 26 міст, використовуючи офіційні дані обласних ДАІ.

Коефіцієнт являє собою співвідношення загальної протяжності вулично-дорожньої мережі й кількості зареєстрованих автотранспортних засобів.

Чим менше значення коефіцієнта, тим гірша ситуація з «корками». Приміром, для столиці Росії (3580 км мережі при 3,89 млн. автомобілів) він становить 0,92. Втім, до московських проблем українцям ще рости й рости. Навіть Києву, який посідає перше місце в українському рейтингу «закоркованості» (1,75 км доріг на 1000 авто), щоб опуститися до рівня Москви потрібно ще 900 тисяч автомобілів.

У Львові на тисячу машин припадає 2,01 км доріг, у Івано-Франківську – 2,69, у Дніпропетровську – 2,73, Тернополі – 3,18. Найменш проблемним серед великих українських міст є Чернігів з коефіцієнтом 9,44 (62 тис. авто на 585 км вулично-транспортної мережі).

Нелогічно «благополучне» місце Харкова (6,82 км доріг на 1000 авто) у рейтингу пояснюється унікальністю його транспортної інфраструктури - через відсутність кільцевих доріг більшість транспортних потоків рухаються через центр, де вулиці мають низьку пропускну спроможність і погану якість покриття при практично повній відсутності парковок, відзначає тижневик.

Загалом же автотранспортні проблеми українських міст, на думку видання, викликані не лише ущільненням забудови та збільшенням кількості автомобілів. Не менш важливий ще один фактор: для перших осіб держави, як і для перших осіб міст, перекривають дороги, щоб їхні кортежі могли безперешкодно проїхати куди потрібно. Саме тому влада й не переймається проблемою заторів і корків, резюмують «Коментарі:».