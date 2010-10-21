Міліція затримала в Криму автомобіль зі спиртом

Співробітники міліції затримали в Сімферопольському районі Криму вантажний автомобіль з 20 тоннами спирту. Встановлюються власники партії, а також кінцева точка її використання.

Як повідомила прес-служба кримського управління МВС, житель Одеської області, який був за кермом вантажівки «Рено», заявив, що на трасі Миколаїв-Херсон до нього підішли двоє чоловіків і попросили перевезти вантаж до Сімферополя, заплативши йому 1500 доларів. «Який саме вантаж необхідно перевезти, водій не знав, але згодився через бажання одержати хорошу винагороду», - сказано в прес-релізі.

На під`їзді до Сімферополя вантажівку зі спиртом зустрів автомобіль ВАЗ і супроводжував її до села Ключі. «Там невідомі хлопці почали перевантажувати бочки в автомобіль «Мерседес» під управлінням жителя Сімферопольського району, який також зацікавився швидким заробітком. Затримано водіїв вантажівок, інші встигли втекти», - йдеться у повідомленні.

Зразки спирту взято для проведення експертизи.