British Airways збільшить кількість рейсів Київ-Лондон

Британська авіакомпанія British Airways, починаючи з 27 березня 2011 р., на період дії літнього розкладу 2011 року (з 27 березня по 28 жовтня 2011 року), збільшує кількість рейсів на маршруті Київ-Лондон з 7 до 12 на тиждень.

Про це УНІАН повідомили у представництві компанії в Україні.

Згідно з повідомленням, до 7 існуючих щоденних рейсів додасться ще 5, які здійснюватимуться щопонеділка, щосереди, щочетверга, щоп`ятниці і щонеділі.

Довідка УНІАН. Вritish Airways - одна з найбільших авіакомпаній світу. Перший рейс British Airways за маршрутом Лондон-Київ-Лондон відбувся 3 червня 1996 року. На сьогодні літаки під прапором британського авіаперевізника сполучають обидві столиці щодня.